Dolar
37.97
Euro
41.67
Altın
3,098.54
ETH/USDT
1,646.80
BTC/USDT
82,443.00
BIST 100
9,275.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Sayim Harmancı  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Hakkari

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceği vurgulanan açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan ve çatı uçmalarına neden olan şiddetli rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için turuncu uyarı yapıldı. Yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgazdan kaynaklı zehirlenmeler, çığ ve çamur şeklinde yağış riskleri göz önünde bulundurularak bazı tedbirler alındı." denildi.

Bu kapsamda il merkezi, Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlıkları bulunan görevliler ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacak. Vatandaşlarımızın 10 Nisan Perşembe, yağış ve rüzgar kaynaklı yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları, özellikle çatı uçması riskine karşı ihtiyaç olmadıkça binalara yakın açık alanlarda bulunmamaları ve bu çerçevede hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi
Konya'da kar etkili oluyor
DMM, "Bayburt KYK Kız Öğrenci Yurdu mescidinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırıya uğradığı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Hakkari'de sağanak ve toz taşınımı etkili oldu

İzmir'de öğrenciler kantin alışverişini "atıklarla" yapabilecek

Hakkarili avukat kayak tutkusuyla gönüllü turizm elçisi oldu

Hakkarili avukat kayak tutkusuyla gönüllü turizm elçisi oldu
Lojistik imkanların geliştirildiği Hakkari'de AFAD gönüllü sayısı 3 kat arttı

Lojistik imkanların geliştirildiği Hakkari'de AFAD gönüllü sayısı 3 kat arttı
Şişli Belediyesinden okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlere ilişkin açıklama

Şişli Belediyesinden okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlere ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet