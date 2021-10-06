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Hakkari'de maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü

Hakkari'de bir maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı olarak çıkarılan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

06.10.2021
Hakkari'de maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü

Hakkari

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Üzümcü köyünde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçükte mahsur kalan 3 işçi mesai arkadaşları ve köylülerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralı işçiler ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen işçilerden 2'si yaşamını yitirdi. Diğer işçinin tedavisi sürüyor.


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