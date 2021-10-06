Hakkari'de maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü
Hakkari'de bir maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı olarak çıkarılan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.
Hakkari
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Üzümcü köyünde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.
Göçükte mahsur kalan 3 işçi mesai arkadaşları ve köylülerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralı işçiler ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen işçilerden 2'si yaşamını yitirdi. Diğer işçinin tedavisi sürüyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.