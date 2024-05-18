Hakkari'de hayvanlarını otlatırken ayının saldırdığı kişi yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Hakkari
Yaylapınar köyünde hayvanlarını otlatan Cengiz Ercan'a ayı saldırdı.
Ayıyla boğuşurken yaralanan ve kaçarak kurtulan Ercan, köy sakinleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Daha sonra ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınan Ercan, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.