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Hakkari'de hayvanlarını otlatırken ayının saldırdığı kişi yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Sayim Harmancı  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Hakkari'de hayvanlarını otlatırken ayının saldırdığı kişi yaralandı

Hakkari

Yaylapınar köyünde hayvanlarını otlatan Cengiz Ercan'a ayı saldırdı.

Ayıyla boğuşurken yaralanan ve kaçarak kurtulan Ercan, köy sakinleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Daha sonra ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınan Ercan, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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