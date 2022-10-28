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Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 688 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

Aykut Karadağ   | 28.10.2022
Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu' başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 (Hakkari-Yüksekova-Keçili) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu" başlatıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 688 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları"nın halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

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