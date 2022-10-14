Dolar
18.59
Euro
18.13
Altın
1,649.79
ETH/USDT
1,315.00
BTC/USDT
19,455.00
BIST 100
3,617.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Sayim Harmancı, Hikmet Temeş   | 14.10.2022
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Hikmet Temeş/AA

Hakkari

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK'ya tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, önceki gün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han ve tüm şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Seslerini daha gür şekilde duyurmak için eylemlerine destek çağrısında bulunan Çiftçi, "İnanıyoruz ki seslerini azimle yükselten biz anneler, terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz. Teröre lanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İki oğlu dağa kaçırılan baba İbrahim Yalçın da 11 yıldır evlatlarından haber alamadığını dile getirerek, "Oğullarım sağ mı ölü mü bilmiyorum. İçimiz yanıyor. HDP ve PKK kahrolsun. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir rol üstlendi
Emine Erdoğan: Çocuklarımıza tertemiz bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak hedefi olmalıdır

Benzer haberler

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Terör örgütü DEAŞ'ın kanlı gar saldırısının üzerinden 7 yıl geçti

Huzura kavuşan Dağlıca'da çocuklar spor etkinlikleriyle buluştu

Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu saldırının acısı tazeliğini koruyor

Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu saldırının acısı tazeliğini koruyor
Eşinin şehit düştüğü Aktütün'den getirdiği toprağı evinde saklıyor

Eşinin şehit düştüğü Aktütün'den getirdiği toprağı evinde saklıyor
Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapılıyor

Hakkari'de Zap Suyu'nu salla geçen köylüler için asma köprü yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet