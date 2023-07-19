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Hakkari'de Cilo buzullarında hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

Hakkari'deki Cilo buzulları bölgesinde, üç gün önce çöken buz kütlesinin altında kalan ve hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Aydın'ın cenazesi, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde defnedildi.

Abidin Yel  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Hakkari'de Cilo buzullarında hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi Fotoğraf: Abidin Yel/AA

Şırnak

Kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken, şelaleye yakın noktadaki buzullarda meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan ve dün İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma, İstanbul, Bursa, Sakarya, Erzurum ile Van'dan sevk edilen ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan Aydın'ın cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından Cizre'ye getirildi.

İki çocuk babası coğrafya öğretmeni Aydın'ın cenazesi Mem U Zin Camisi'nde kılınan namazın ardından Cizre Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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