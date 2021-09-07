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Hakim ve savcıların derece yükselmesi kriterlerine hedef süre uygulaması da eklendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu ilke kararına göre, hakim ve savcıların çalışmaları değerlendirilirken yargıdaki hedef sürelere uyum da dikkate alınacak.

İsmet Karakaş   | 07.09.2021
Hakim ve savcıların derece yükselmesi kriterlerine hedef süre uygulaması da eklendi

Ankara

Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hakim ve savcıların iki yılda bir tabi tutulacakları derece yükselmesi incelemesine ilişkin usul ve esasları belirleyen maddeler arasına, hedef süre uygulaması da eklendi.

Böylece hakim ve savcıların derece yükselmesinde hedef sürelere uyum, yargılamanın sürüncemede bırakılması, bilirkişi görevlendirme sürecinde ilgili mevzuatta aranan şartlara gösterdikleri hassasiyet, verdikleri kararların isabet oranları, yeterli hukuki gerekçeyi ihtiva edip etmediği gibi konularda kanun yolu mercileri ile müfettişler tarafından yapılan tespitler dikkate alınacak.

İlke kararlarında ayrıca, emsallerine göre daha fazla dosya bitiren hakim ve savcıların yükseltilmesine ilişkin bazı kıstaslarda da değişikliğe gidildi.

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