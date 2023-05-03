Dolar
19.47
Euro
21.52
Altın
2,021.01
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,460.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Meydan Park'ında gerçekleştirilen "Yeni Zigana Tüneli" açılış töreninde konuşuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Belediyesince yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış töreninde konuşuyor.
logo
Gündem

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "Sayın Bakan ile görüştüm, bu hafta içerisinde, olmazsa seçim öncesinde mutlaka 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesini de imzalayacağız." dedi.

Ömer Ertuğrul  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin, "Sayın Bakan ile görüştüm, bu hafta içerisinde, olmazsa seçim öncesinde mutlaka 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesini de imzalayacağız." dedi.

Yozgat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Nohutlu Tepesi Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Arslan, yüksek enflasyonun getirdiği ağır bir hayat pahalılığının olduğuna dikkati çekerek, hem devletin hem belediyelerin ellerinden gelen bütün imkanları seferber edip, ücretleri enflasyon üzerinde artırdıklarını söyledi.

Arslan, yakın zamanda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün imzalanacağını belirterek, "Sayın Bakan ile görüştüm, bu hafta içerisinde, olmazsa seçim öncesinde mutlaka 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesini de imzalayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın emekçiler için ilk andan itibaren yola çıkarken söylediği 'biz emekçileri, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' anlayışını 20 yıldır görüyoruz." diye konuştu.

Konfederasyon olarak 14 Mayıs seçimlerini değerlendirirken bazı kriterlerinin olduğunu anlatan Arslan, "Eğer biz 2017 yılında taşeron sistemini çöpe atmasaydık bugün Yozgat Belediyesinde 50 arkadaşımızla sözleşme yapacaktık. Bugün 700 personel adına sözleşme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yıllarca "IMF defol" diye slogan attıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 2013'te IMF'yi kovdu. Allah razı olsun, bugün Türkiye yatırım yapabiliyorsa, Türkiye emekçilerine hakkını verebiliyorsa IMF olmadığı içindir. Biz bir karar vereceğiz. IMF ile yol yürümek isteyen Türkiye'deki muhalefetle mi beraber olacağız, IMF'yi kovan Cumhurbaşkanı'yla mı beraber olacağız? 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlerle mi beraber olacağız, 15 Temmuz'da hainlere karşı yüreğini, kalbini siper etmiş Cumhurbaşkanı'nın yanında mı duracağız? Kandil'de Türkiye'yi tehdit edenler, Türkiye'de yeni bir dizayn peşinde koşan hain teröristlerin işaret ettikleriyle mi beraber olacağız, milletin adamıyla mı beraber olacağız? Elbette bizim tarafımız belli, biz tarafsız falan değiliz. Milletin yanında saf tutmak, milletin adamıyla yürümek, milletle beraber olmak, bizim taraftarlığımız tarafımızdır. Ülkemizi seviyoruz, ülkemizin gücüne, potansiyeline inanıyoruz. Bu ülkeyi kimseye böldürtmeyeceğiz. Bu ülkeye asla hainlerin ihanetine izin vermeyeceğiz."

Türkiye'ye yeni bir yol, yeni bir dizayn yapmak isteyen hainlerin hesaplarını kursaklarında bırakmanın boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu borcumuzu bu milletle ödeyeceğiz. Biz siyasetçi değiliz. Herhangi bir siyasi partinin mensubu da değiliz, aday da değiliz ama biz milletin ve memleketimizin birliğini, beraberliğini, yapısını korumak zorundayız. Onun için Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen emperyalist Amerika'nın hesaplarını 14 Mayıs'ta yerle bir edeceğiz, bu bizim vatana borcumuzdur. Bu bir seçim değil. 14 Mayıs Türkiye'nin beka sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından işçilerin maaşına yüzde 30 zam içeren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de farklı siyasi görüşteki gruplar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 66. sayısını yayımladı
OGM orman yangınlarıyla mücadelede hava gücüne güç kattı
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması
Bakan Yanık: 2002'den beri aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükselttik

Benzer haberler

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının yeniden belirlenmesini istiyoruz

Şehir Hatları vapurları düdük çalma eylemini sürdürdü

Şehir Hatları vapurlarından Boğaz'da düdük eylemi

Şehir Hatları vapurlarından Boğaz'da düdük eylemi

Ankara-Sivas YHT'nin Yozgat ve Kırıkkale garında yoğunluk yaşanıyor

Ankara-Sivas YHT'nin Yozgat ve Kırıkkale garında yoğunluk yaşanıyor
Bakan Karaismailoğlu: Yozgat'tan hızlı trene binen bir kardeşimiz 5 saatte İstanbul'da olacak

Bakan Karaismailoğlu: Yozgat'tan hızlı trene binen bir kardeşimiz 5 saatte İstanbul'da olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet