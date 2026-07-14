"Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz" fotoğraf sergisi İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde açıldı.

"Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz" fotoğraf sergisi havalimanlarında açıldı "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz" fotoğraf sergisi İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde açıldı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz" fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde düzenlenen sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi karşısında Türk halkının iradesini gösteren Anadolu Ajansının bazı fotoğrafları yer aldı.

Serginin açılış töreninde konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali İlker Haktankaçmaz, milletin geleceğini tehdit eden darbe teşebbüsünün unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Haktankaçmaz, "Bizler bu milletin evlatları olarak gerektiğinde canımızı hiçe sayarak 15 Temmuz gecesi bu milletin bütün fertlerinin yaptığı gibi sokağa çıkmasını da biliriz. O gece bu milletin geleceğine kasteden hainler, gerekse onların arkasındaki güçleri kıskandıracak, adeta çılgınlığa çevirecek böyle Türkiye'nin dünyanın göz bebeği eserleri inşa etmesini de biliriz." diye konuştu.

[1/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. [2/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. [3/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. [4/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. [5/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. [6/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. [7/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. Sergiyi, İzmir Valisi Süleyman Elban (sağ 2) ve beraberindekiler gezdi. [8/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. Sergiyi, İzmir Valisi Süleyman Elban (sağ 2) ve beraberindekiler gezdi. × [1/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. [2/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. [3/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. [4/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. [5/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. [6/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. [7/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. Sergiyi, İzmir Valisi Süleyman Elban (sağ 2) ve beraberindekiler gezdi. [8/8] İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı. Sergiyi, İzmir Valisi Süleyman Elban (sağ 2) ve beraberindekiler gezdi.

İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişçioğlu ise serginin, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığını hatırlatmayı, gelecek nesillere aktarmayı, yerli ve yabancı misafirlerle buluşturmayı amaçladığını söyledi.

Kirişçioğlu, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, milletimizin ortak hafızasını diri tutan milli birlik ve beraberlik ruhunu, şuurunu güçlendiren çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

İGA Üst Yönetici (CEO) Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, 15 Temmuz'u "milletin şanlı direniş destanı" olarak niteledi.

Büyükkaytan, "İGA olarak bu destansı direnişin hatırasını yaşatmayı ve milli hafızamızı gelecek nesillere aktarmayı, önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği öncülüğünde düzenlenen sergimiz, bu hafızayı canlı tutma irademizin bir yansımasıdır." şeklinde konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehitleri rahmetle, gazileri hayırla andığını söyleyerek, "Onlara söz veriyoruz, ülkemizi parçalatmayacağız ve bayrağımızı indirtmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Törende konuşan gazi Mehmet Emin Ertaş da 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü teröristlerin Türk milletinin karşısında 40 saatten fazla duramadığını dile getirdi.

İngilizce ve Arapça çevirisi de olan fotoğraf sergisi, bir hafta boyunca yolcuların ziyaretine açık olacak.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki sergide, çoğunluğunu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı.

Açılışta konuşan Vali Süleyman Elban, darbe girişiminin 10. yılı kapsamında düzenlenen etkinliklerle vatandaşların duygu dünyasında o gecenin hatırasını diri tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da tarihinde görmediği bir ihanetle karşı karşıya kaldığını belirten Elban, kalkışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletin ferasetiyle püskürtüldüğünü ifade etti.

Elban, darbe girişiminde bulunanların milletin kendisine emanet ettiği uçakları, uçaksavarları, topları, mermileri milletin üzerinde acımasızca kullandığını kaydederek, milletin ise zaferi sadece bedeni ve yüreğiyle mücadele ederek kazandığını, bu kahramanlık mücadelesini sürekli anlatmak ve hafızada canlı tutmak gerektiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehtap Kaya da Türkiye'nin 6 önemli havalimanında eş zamanlı açılan sergideki her fotoğrafın, milletin sarsılmaz bağlılığının güçlü birer hafıza kaydı niteliğinde olduğunu ifade etti.

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tuna ise 15 Temmuz'un korkuya karşı cesaretin, ihanete karşı sadakatin ve milli iradenin kazandığı bir zafer olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından sergi gezildi.

Sergi, 21 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.