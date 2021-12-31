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Güvenlik güçleri dondurucu soğukların yaşandığı Doğu'da yılbaşı denetiminde

Erzurum, Kars, Ardahan, ile Ağrı'da polis ve jandarma ekipleri, yılbaşı dolayısıyla uygulama ve denetim yaptı.

Muhammet Mutaf, Cüneyt Çelik, Abdullah Söylemez, Günay Nuh   | 31.12.2021
Güvenlik güçleri dondurucu soğukların yaşandığı Doğu'da yılbaşı denetiminde Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Uygulama Noktası'nı ziyaret etti.

Burada görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı personelle görüşen Memiş, narkotik arama köpeği "Zeta"yı da bir süre sevdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu kentte görev alan ekiplere teşekkür eden Memiş, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Memiş, ayrıca tüm acil çağrı ihbarlarının toplandığı Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada çalışan ilgili kurum personeliyle sohbet eden Memiş, görevlilere çalışmalarında başarılar diledi.

Memiş, ziyaretlerde yeni yılını kutladığı personellere tatlı ikram etti.

Ayrıca yılbaşı dolayısıyla kent genelinde güvenlik güçleri uygulama ve denetim yaptı.

Kars

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 2021'in son saatlerinde dondurucu soğukta görevi başında olan polis, jandarma ve acil sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliğine giden Öksüz'ü İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve emniyet müdür yardımcıları karşıladı. Emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayan Vali Öksüz, personele çalışmalarında başarı diledi.

Ardından İl Jandarma Komutanlığına geçen Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile jandarma personelinin yeni yılını kutladı.

Öksüz, Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, sağlık personeli ve uygulama noktalarını da ziyaret ederek görevi başındaki personele tatlı ikram etti.

Kentteki huzurevi ile polis ve jandarmanın uygulama noktalarına da giden Öksüz ve beraberindekiler, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Ağrı

Ağrı Valisi Osman Varol ise Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle soğuk havada uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaretinde, tatlı ikram etti.

Varol, güvenlik güçleriyle sohbet edip yeni yıllarını kutladıktan sonra, beraberindekilerle Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Varol ve Sayan, hastanenin acil servis ve diğer bölümlerinde tedavi gören vatandaşlarla da sohbet edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ardahan

Ardahan Valisi Hüseyin Öner de beraberindekilerle uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

İlk olarak Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak Uygulama Noktası'ndaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Öner, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine geçti.

Ziyarette görevlilere tatlı ikram eden Öner, personellerin yeni yılını kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

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