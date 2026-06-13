Oyuncu ve yazar Gupse Özay, çocuklar için kaleme aldığı kitap serisi "Gupi"nin imza günü dolayısıyla minik okurları ve aileleriyle bir araya geldi.

Gupse Özay yeni kitap serisi "Gupi"yi minik okurlarıyla buluşturdu Oyuncu ve yazar Gupse Özay, çocuklar için kaleme aldığı kitap serisi "Gupi"nin imza günü dolayısıyla minik okurları ve aileleriyle bir araya geldi.

Doğan Çocuk etiketiyle yayımlanan Gupi serisiyle Özay, samimi karakterleri ve eğlenceli maceralarıyla okurlara keyifli bir okuma deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Mizahı ve özgün hikaye anlatımıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturan Özay, yeni kitap serisi ile ilgili D&R Bağdat Caddesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özay, projenin kendisinde bir heyecan oluşturduğunu dile getirerek, daha önce de çocuk kitapları yazdığını, ancak Gupi'nin kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade etti.

İlk animasyon projesi olan Gupi ile ilgili Gupse Özay, "Çocukların dünyasına aşığım. Gupi macerasına başladığımız günlerden bu güne gelmek bende bir heyecan yaratıyor, içim içime sığmıyor. Gupi animasyonu benim ilk işimdi. Şimdi onun kitapları da çocuklarla buluştuğu için daha da mutluyum." dedi.

Fotoğraf : Asya Setinay Karagül/AA

"En tatlı danışmanım kızım"

Kişisel hayatında da çocukları güldürmeyi çok sevdiğini ifade eden Özay, projenin çıkış sürecinin de kendi annelik dönemine denk geldiğini anlattı.

Özay, projedeki en büyük destekçisinin ve eleştirmeninin kızı Jan Asya olduğuna işaret ederek, "Bu fikir zaten çocuk kitapları yazarken, çocukların beni filmlerde de izlediğini ve onlarla bağ kurduğumu fark etmemle gelişti. Kendi çocuğumun olduğu döneme denk geldi. Çizgi filmi ilk önce kızım izliyor. İlk onun kıkırdadığı yerleri çoğaltıyoruz, büyütüyoruz. Kendisine danışıyorum, o yüzden en tatlı danışmanım o." diye konuştu.

Yeni sezonlar ve yeni filmler yolda

Gupi animasyonunda karakter için neden turuncu rengi seçtiği sorusuna "Sarı ve turuncuyu çok severim, bana göre turuncu çok enerjik ve mutlu edici bir renk." yanıtını veren Özay, çocuklar için yeni sürpriz projeler olacağını da açıkladı.

Etkinlikte "Gupi" karakteri de çocuklarla buluştu. Renkli görüntülere sahne olan program, Özay'ın okurları için kitaplarını imzalaması ve hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.