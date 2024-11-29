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Güngören'de yıkım sırasında kısmen çöken binada göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmesi sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.

İbrahim Halil Aktürk, Berfin Kıraç, Cüneyt Sevindik  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Güngören'de yıkım sırasında kısmen çöken binada göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tekstil firmasınca kullanılan ve kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan 3 katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Güngören'de yıkım sırasında kısmen çöken binada göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı
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