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Güngören'de raydan çıkan tramvay nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Güngören istasyonu yakınında raydan çıkan tramvay nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Selami Küçükoğlu, Elif Somuncu  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Güngören'de raydan çıkan tramvay nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

Bağcılar'dan Kabataş yönüne giden tramvay, Güngören'deki bir AVM önünde henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı.

Olay yerine İBB ekipleri sevk edilirken tramvay seferleri ilk önce Mehmet Akif ile Kabataş istasyonları arasında yapılmaya başlandı.

Raydan çıkan tramvaydan inen yolcular nedeniyle durakta yoğunluk meydana geldi. Bazı yolcular, gitmek istedikleri yere ulaşmak için Mehmet Akif istasyonuna doğru yürüdü.

Polis ekipleri de istasyon çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Seferlerimiz Kabataş-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İBB ekiplerinin raydan çıkan tramvayı yerine yerleştirmeye yönelik çalışmaları sürüyor.


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