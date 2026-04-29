Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı

Mikail Bıyıklı
29 Nisan 2026•Güncelleme: 29 Nisan 2026
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Ocak'ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tartışma sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesaj gönderenlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, Çağlayan'ın ailesine WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edilen M.A, Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A'ya ait dijital materyallere de el konuldu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.