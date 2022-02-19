Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.43
ETH/USDT
2,745.60
BTC/USDT
39,966.00
BIST 100
2,032.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Güngören'de kamyonete çarpan İETT otobüsünden fırlayan yolcu ağır yaralandı

İstanbul Güngören'de park halindeki araca çarpan İETT otobüsündeki yolcu, camdan fırlayarak ağır yaralandı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 19.02.2022
Güngören'de kamyonete çarpan İETT otobüsünden fırlayan yolcu ağır yaralandı

İstanbul

Gençosman Mahallesi Doğanbey Caddesi'nde Bağcılar yönünde ilerleyen Ramazan Özer'in kullandığı İETT otobüsü, kavşakta dönerken kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan araç, kavşakta park halindeki 39 SA 487 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sol arka tarafındaki camından fırlayan Nurettin Akkaya adlı yolcu yola düştü.

Başından ağır yaralanan Akkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otobüs ve kamyonet olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üç kez yakalandığı Kovid-19'u atlatan Başhekim Kara'dan aşı çağrısı
Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan 'Ayrım yapmadan aşınızı olun' çağrısı
Yoğun bakım profesörü, "Omicron ile toplumun Kovid-19'u hafife aldığı" görüşünde
DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi
Türkiye'de 87 bin 411 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Güngören'de kamyonete çarpan İETT otobüsünden fırlayan yolcu ağır yaralandı

Güngören'de kamyonete çarpan İETT otobüsünden fırlayan yolcu ağır yaralandı

Konya'da tur otobüsü devrildi 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Güngören'de yangın çıkan tekstil imalathanesinde bir kişinin cesedine ulaşıldı

Güngören'de tekstil imalathanesinde çıkan yangında yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybetti

Güngören'de tekstil imalathanesinde çıkan yangında yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı
Ankara'da yük treni otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'da yük treni otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı