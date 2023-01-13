Dolar
18.78
Euro
20.38
Altın
1,905.59
ETH/USDT
1,414.30
BTC/USDT
18,969.00
BIST 100
5,052.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Güneydoğudaki bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Türkiye'nin güneydoğusundaki bazı bölgelerde yarın sağanak bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren   | 13.01.2023
Güneydoğudaki bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman il geneli, Gaziantep'in doğusu, Şanlıurfa'nın batısı ve Malatya’nın güney ilçelerinde gece yarısından itibaren sağanak etkili olacak.

Bu bölgelerdeki 1100 metre üzeri rakımlı yerlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geminbeli Tüneli'nin yıl sonunda hizmete açılması hedefleniyor
Güneydoğudaki bazı bölgeler için sağanak uyarısı
Hatay'da 3 bin 800 ton tehlikeli atığın ülkeye girişi engellendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan The National News'e sert yanıt
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi

Benzer haberler

Güneydoğudaki bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Güneydoğudaki bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'da son yılların en kurak kışı yaşanıyor

Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor

Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor

Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor
Gaziantep'in ihracatı genç sanayicileriyle yükseliyor

Gaziantep'in ihracatı genç sanayicileriyle yükseliyor
104 ülkeye 10,5 milyon dolarlık pul biberi ihracatı

104 ülkeye 10,5 milyon dolarlık pul biberi ihracatı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet