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Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde ise kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde şiddetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de ise fırtınanın yarın akşamdan itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, perşembe öğle saatlerinde bölgenin doğusunda, akşam ise batısında etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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