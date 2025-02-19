Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren rüzgarın Güney Ege'de fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşamdan itibaren de doğusunda kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Cuma geceden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülen fırtınalar nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.