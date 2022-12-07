Güney Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı
İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği, kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.