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Güney Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren   | 07.12.2022
Güney Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği, kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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