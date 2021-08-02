Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İlçe merkezi, orman yangınları nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.
Antalya
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.
Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye, sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı.
Yangının, çevre mahallelere yayılmaması için alevlerle mücadele devam ediyor. Söndürme çalışmalarında vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.
Rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştirdiği için müdahale güçlükle yürütülüyor. Ekipler, cansiperane mücadeleyle yangını söndürmeye çalışıyor.
Yangın nedeniyle tahliye edilen mahalle sakinleri ise Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi.
Gündoğmuş ilçe merkezinin tahliyesine başlandı
Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için tedbir amaçlı boşaltılmasına yönelik cami hoplöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyor.
Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden ayrılıyor. İlçede yardım faaliyetlerini sürdüren Kızılay, AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi kuruluşlar da ekipmanlarını topladı.
İlçe merkezine doğru ilerleyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kontrol altına alınan bazı bölgelerde ise soğutma çalışması başlatıldı.
Bakan Çavuşoğlu: 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor
Dışişeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya’da Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Muhittin Böcek'in sözlerine ilişkin ise, "Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim." dedi.
"Kent merkezine yaklaşmış olan yangın kontrol altına alındı"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında şunları kaydetti:
"Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor."
Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Hiçbir derdi olmayanların, oturdukları yerden dezenformasyon yaparak arkadaşlarımızın moralini bozmaya hakkı yoktur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.