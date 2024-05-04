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Gümrük muhafaza ekipleri nisanda 72 operasyonla 445 kilogram uyuşturucu yakaladı

Ticaret Bakanlığı Gümrük muhafaza ekiplerince geçen ay 72 operasyonda 445 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Gümrük muhafaza ekipleri nisanda 72 operasyonla 445 kilogram uyuşturucu yakaladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında nisanda gümrük kapıları, havalimanları ve limanlarda yapılan operasyonlarda zehir tacirlerine göz açtırılmadı.

Gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen risk analizi, istihbarat çalışmaları ve rutin kontroller esnasında şüpheli olarak tespit edilen şahıslar ve araçlar yakın takibe alındı, gümrük kontrol noktalarında x-ray tarama sistemlerinden geçirildi. Şüpheli yoğunluk gözlemlenen bazı araç ve şahıslarda ilginç gizleme yöntemlerinin yanı sıra yasal yüke gizlenmiş vaziyette kilolarca uyuşturucu madde tespit edildi.

Gerçekleştirilen 72 operasyonda ele geçirilen farklı türde 445 kilogram uyuşturucu madde ile ilgili soruşturmalar, ilgili cumhuriyet savcılıkları nezdinde sürüyor.


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Gümrük muhafaza ekipleri nisanda 72 operasyonla 445 kilogram uyuşturucu yakaladı
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