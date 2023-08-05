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Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanında "hayali ihracat"a geçit vermedi

Mert Davut  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanında "hayali ihracat"a geçit vermedi

Ankara

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin Limanında gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'nin ihracat desteklerinden yararlanmak amacıyla "hayali ihracat" teşebbüsünde bulunduğu değerlendirilen firmanın tespit edilerek hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz ve hedefleme çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonda, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Mersin Limanı'ndaki şüpheli bir konteyneri incelemeye aldı.

Ekiplerce yapılan arama sonucunda ihracata konu konteyner içinde söz konusu firma tarafından muhtelif oto yedek parçasının bulunduğu beyan edildiği fakat beyan edilenin aksine söz konusu konteynerde conta parçaları gibi maddi değeri düşük beyan dışı muhtelif eşya bulunduğu anlaşıldı.

Söz konusu firmanın gerçekte ihracata konu olmayan eşyaları sistem üzerinden beyan etmek suretiyle "hayali ihracat" girişimi ve devletten vergi iadesi alarak yaklaşık 10 milyon lira kamu zararına yol açma girişimi engellendi.

Olaya ilişkin soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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