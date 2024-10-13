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Gümrük Muhafaza ekipleri düzenledikleri operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmadı

Esendere Gümrük Kapısı'nda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 24 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara, Edirne ve İstanbul'da ise 80 kilogram kokain ele geçirildi.

Hülya Ömür Uylaş  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Gümrük Muhafaza ekipleri düzenledikleri operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmadı

Ankara

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı'nda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 24 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara, Edirne ve İstanbul'da ise 80 kilogram kokain ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Kapısı'na gelen tırı mercek altına aldı.

Ekipler, gümrük işlemlerinin ardından x–ray tarama sistemine sevk edilen aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit etti. Detaylı aramada çeşitli şekillerde çuvallara gizlenmiş ve başka eşyayla harmanlanmış 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

24 milyon lira değerinde elektronik sigara ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin diğer operasyonu elektronik sigara kaçakçılarına yönelik oldu. Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen iki tırı takibe aldı. X-rayda yapılan taramada şüpheli yoğunluklar gözlemlendi. Arama neticesinde, oto parçası yüklü olarak beyan edilen eşya haricinde, 24 bin kaçak elektronik sigara tespit edildi.

Kaçak olarak yurda sokulmak istenen ve piyasa değeri 24 milyon lira olan elektronik sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Edirne ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ekipler, Edirne ve İstanbul'da da zehir tacirlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 80 kilogram kokain ele geçirilirken, buna yönelik soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Bakanlıktan yapılan değerlendirmede, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Teşkilatı, yasa dışı ticaret ile ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için tüm gayreti ile mücadelesini sürdürmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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