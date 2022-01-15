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Gümrük muhafaza ekipleri 10 günde 400 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Gümrük muhafaza ekiplerince yurt genelinde yılın ilk 10 gününde 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Mustafa Çalkaya   | 15.01.2022
Gümrük muhafaza ekipleri 10 günde 400 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı'na İran'dan gelen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi. X-Ray taramasına sevk edilen tırın dorse tabanında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Arama hangarına alınan tır, narkotik dedektör köpekleriyle kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeklerin tepki verdiği dorse tabanında gizli bölmelerde kalıplanmış paketler bulundu. Paketlerdeki maddenin 62 kilogram eroin olduğu belirlendi. Araca el konuldu ve sürücüsü tutuklandı.

Araçta 75 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı bir araç, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan analiz sonucu riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli görülen aracın kontrolünde, yolcu koltuğunun altındaki çantalarda toplam 75 bin adetuyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir diğer uyuşturucu operasyonunda ise İran'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerinde paketler içinde 10 kilogram esrar bulundu.

Bu yakalamalar da dahil Türkiye genelinde yeni yılın ilk 10 gününde ele geçirilen uyuşturucuların toplam ağırlığı 400 kilogram olarak hesaplandı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 kişi tutuklandı, 8 kişi gözaltına alındı.

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