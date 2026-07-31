Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.