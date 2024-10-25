Dolar
34.29
Euro
37.09
Altın
2,740.94
ETH/USDT
2,479.90
BTC/USDT
67,012.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan "Zafer" kod adlı PKK/KCK terör örgütü mensubu Özcan Günay'ın Mardin'in Savur ilçesi kırsalında düzenlenen "Gürz-21" operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Mardin'in Savur ilçesi kırsalında J-SİHA ve zırhlı araçlar desteğinde, JÖH, JOPER ve PÖH timlerince "Gürz-21" operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyon sonucu gri kategoride yer alan "Zafer" kod adlı terör örgütü PKK/KCK mensubu Özcan Günay'ın silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Etkisiz hale getirilen teröristin, 2014'te terör örgütüne katıldığı, 2018'de Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda bölücü terör örgütü saflarında yer aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik çok sayıda eylem yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Enerji tarlası" satışı vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheliye gözaltı
Yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutu yarın kurayla hak sahiplerine teslim edilecek
Gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi
Eyüpsultan'da okul müdürünün öldürülmesine ilişkin 3 şüpheliye dava
AA Genel Müdürü Karagöz: 'Tanık', 'Kanıt' ve 'Sanık' kitaplarımızla savaş suçlarını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz

Benzer haberler

Gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi

PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik "Gürz-20" operasyonlarında 176 şüpheli yakalandı

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi

FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi

FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi
Emniyet ve jandarma 1 haftada yaklaşık 3 milyon araç denetledi

Emniyet ve jandarma 1 haftada yaklaşık 3 milyon araç denetledi
Bakanı Yerlikaya: Muhtarlık sadece bir yönetim aracı değil milletle devlet arasında kurulan bir gönül bağıdır

Bakanı Yerlikaya: Muhtarlık sadece bir yönetim aracı değil milletle devlet arasında kurulan bir gönül bağıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet