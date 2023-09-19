Gri kategoride aranan terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan terörist Ramazan Eliçümüş'ün etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Diyarbakır'da güvenlik güçlerince 1'i kırmızı, 1'i turuncu, 1'i de gri kategoride yer alan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.
⬜️ GRİ KATEGORİDE YER ALAN— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 19, 2023
1️⃣ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️
DÜN #Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerimizce düzenlenen operasyonda 🟥 1'i Kırmızı, 🟧 1'i Turuncu, ⬜️ 1'i de Gri kategoride yer alan toplam 4… pic.twitter.com/ocBawi7zdc
Bugün de Şırnak Güçlükonak kırsalında, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışma sonucu, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Renas kod adlı Ramazan Eliçümüş'ün silahı ile etkisiz hale getirildiğini duyuran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve el yapımı patlayıcı yerleştirme olaylarına karıştığı tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.