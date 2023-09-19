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Gri kategoride aranan terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan terörist Ramazan Eliçümüş'ün etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Gri kategoride aranan terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Diyarbakır'da güvenlik güçlerince 1'i kırmızı, 1'i turuncu, 1'i de gri kategoride yer alan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.

Bugün de Şırnak Güçlükonak kırsalında, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışma sonucu, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Renas kod adlı Ramazan Eliçümüş'ün silahı ile etkisiz hale getirildiğini duyuran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve el yapımı patlayıcı yerleştirme olaylarına karıştığı tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek."

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