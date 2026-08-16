Antalya'da yaz sıcaklığı ve yüksek nemden bunalan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Toros Dağları'nın arasındaki Göynük Kanyonu'nda serin su, doğa ve macerayı bir arada yaşıyor.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor Antalya'da yaz sıcaklığı ve yüksek nemden bunalan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Toros Dağları'nın arasındaki Göynük Kanyonu'nda serin su, doğa ve macerayı bir arada yaşıyor.

Kemer ilçesinde, Likya Yolu'nun önemli güzergahlarından birinde bulunan Göynük Kanyonu, doğal yapısı ve farklı aktiviteleriyle macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 45 dereceye, deniz suyu sıcaklığının 31 dereceye, nem oranının ise yüzde 99'a ulaştığı kentte ziyaretçiler, serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek için kanyona yöneliyor.

Orman ve toprak yollardan safari araçlarıyla yaklaşık 2,5 kilometre ilerleyen ziyaretçiler, kanyonda çeşitli aktivitelere katılıyor. Bot turu, yüzme, kanyoning (kanyonları, farklı doğa sporlarının tekniklerini kullanarak baştan sona geçmeyi amaçlayan doğa sporu), halatlarla ilerleme ve kayalıklara tırmanma gibi etkinliklerle parkuru geçen ziyaretçiler, kanyonun sonunda bulunan şelaleye ulaşıyor.

Fotoğraf : Kasım Sakallı/AA

Sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen suda serinleyen ziyaretçiler, bölgedeki dağ keçileri, kuşlar, kelebekler ve tavşan gibi canlıları da doğal ortamlarında gözlemleme fırsatı buluyor.

Kanyonun ziyaretçileri, ayrıca çam ağaçlarının üzerinden metrelerce yükseklikte uzanan parkurda zipline yaparak doğayı farklı bir açıdan keşfediyor.

Ziyaretçi sayısı her yıl artıyor

Göynük Kanyonu'nda turizm faaliyetleri yürüten işletmeci Doğukan Ak, AA muhabirine, Antalya kent merkezine yarım saat uzaklıktaki kanyonun yaklaşık 2 milyon yılda oluştuğunu söyledi.

Kanyonun Beydağları Sahil Milli Parkı'nda, ormanların denizle buluştuğu noktada yer aldığını belirten Ak, yaklaşık 3 bin dönümlük alanda faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Fotoğraf : Fotoğraf : Fatih Hepokur /AA/AA

Başlangıçta yalnızca yürüyüş parkuru olarak hizmet veren alanın yıllar içinde doğa turizmine kazandırıldığını anlatan Ak, farklı macera aktiviteleriyle ziyaretçilere daha kapsamlı deneyim sunduklarını dile getirdi.

Ak, 17 yılda alanında uzmanlaşmış bir ekip oluşturduklarını ve tesisin doğayla uyumlu şekilde işletildiğini belirterek, kanyoning, bot turu ve zipline gibi aktiviteler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretçi sayısının her yıl arttığına dikkati çeken Ak, konukların yaklaşık yüzde 30'unun yerli, yüzde 70'inin yabancı turistlerden oluştuğunu anlattı.

İngiltere, Polonya ve Rusya'nın yanı sıra çeşitli ülkelerden turistleri ağırladıklarını, kanyonun serin suyunun ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Ak, "Kanyondaki su çok soğuk. Kayaların çatlaklarından sızarak buz gibi çıkıyor ve çok temiz. Vadi olduğu için sürekli esiyor." dedi.

Ak, Antalya turizminin deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğa turizmiyle de çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgedeki doğal mirasın turizme kazandırılmasının önemine işaret etti.

"Burada yüzerken sanki bir masaldaymışız gibi oluyor"

Kazakistan'dan Antalya'ya gelen Darina Bondarchuk, tatil için kente her gelişinde Göynük Kanyonu'nu gezdiğini söyledi.

Kanyonun doğal güzelliğinden etkilendiğini belirten Bondarchuk, "Yemyeşil suyu, harika doğası var. Burada yüzerken sanki bir masaldaymışız gibi oluyor. Buz gibi su insana çok iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Levent Tetik de kanyondaki aktivitelerden keyif aldığını, yüzme etkinliğine katıldığını söyledi.

Kanyonun farklı bölümlerinde suyun içinde yürüdüklerini ve merdivenlerle ilerlediklerini, parkurun sonunda şelale ve mağaranın bulunduğunu anlatan Tetik, "İçerisi inanılmaz. Sıcak havada yapılabilecek en güzel aktivite." dedi.