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Görme engelliler, özel şablonla oy kullanma imkanı verilmesinden memnun

Türkiye Körler Federasyonu ile Altınokta Körler Derneği temsilcileri, görme engelli seçmenler için ilk kez oy pusulalarına uygun şablon hazırlanmasının özgür iradelerinin sandığa tam yansımasını sağlayacağı görüşünü dile getirdi.

Fatma Sevinç Çetin, Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Görme engelliler, özel şablonla oy kullanma imkanı verilmesinden memnun Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, görme engellilerin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde ilk kez özel şablonla oy kullanabilmesi imkanının yasal hale getirilmesiyle, tek başlarına oy kullanabileceklerini belirtti.

Uygulamadan önce görme engelli vatandaşların seçim mahremiyeti ve güvenliği konusunda endişe duyduklarını anlatan Demirci, "Görme engelli, yanına güvendiği birisini de alsa iradesini tam olarak yansıtamayabilir. Ben A partisi derim. O gider B partisine basar. Bu sistem bu tarz durumları önlemek için düşünülmüş." dedi.

Avrupa Körler Birliği'ne üye birçok ülkede görme engellilerin şablonla oy kullandığını belirten Demirci, "Biz de bu şekilde kabul ettiğimize göre otuz ikinci ülke olacağız. Bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Demirci, görme engelli seçmenler için şablonun nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin şunları söyledi:

"Görme engelli vatandaşlara şöyle söylememiz gerek, seçim günü sandığa gittiğinizde sandık başkanından oy pusulasıyla birlikte bu şablonu da isteyin. Oy pusulasının yönünü öğrenin. Şablon açılıp kapanabilen karton bir araçtır. Şablonu aldıktan sonra içine oy pusulası uygun şekilde yerleştirilerek mühürün basılması gerekiyor."

Uygulamanın kolaylık sağladığını ve zorunlu olmadığını vurgulayan Demirci, talep edenlerin refakatçisi ile oy kullanabileceğini de dile getirdi.

YSK'den şablonlara ilişkin talep

Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel ise Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla getirilen şablon uygulamasının, görme engellilerin uzun uğraşları sonucu hayata geçirildiğini belirtti.

Uygulamayla görme engellilerin oy kullanırken yaşadığı güvensizliğin ortadan kalkacağını vurgulayan Kurtel, "Önceden oyu kullanırken bize yardımcı olmak isteyen kişinin hangi partiye oy verdiğini bilemiyorduk ama şimdi bu güvensizlik ortadan kalktı. Artık görme engelli biri, kendi özgür iradesiyle hangi partiye oy verecekse, yapılacak şablonları kullanarak mührünü basabilir. Bu karar tüm görme engelliler için hayırlı olsun." dedi.

Kurtel, Yüksek Seçim Kurulundan oy pusulalarının şablonlarının rahatlıkla kullanabilecekleri şekilde tasarlanmasını talep ettiklerini de bildirdi.


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