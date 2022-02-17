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Gündem

Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde yüzde 7 indirim yapılacağı bildirildi.

Ali Kemal Akan   | 17.02.2022
Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Partili belediyelerden su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar indirim yaparak enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmalarını istedi.

Erdoğan'ın çağrısının ardından, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim yapılacağı öğrenildi.

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