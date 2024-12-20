Göller Yöresi ile Konya'nın güneybatısı için kuvvetli yağış uyarısı
Göller Yöresi ile Konya'nın güneybatısında yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Burdur ve Isparta çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli sağanak yağış tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.