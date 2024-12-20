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Göller Yöresi ile Konya'nın güneybatısı için kuvvetli yağış uyarısı

Göller Yöresi ile Konya'nın güneybatısında yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yıldız Nevin Kasım  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Göller Yöresi ile Konya'nın güneybatısı için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Burdur ve Isparta çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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