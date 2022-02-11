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Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Esin Işık, Ali Ballı   | 11.02.2022
Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.18'de Muğla Bodrum Gökova Körfezi'nde karadan 3,43 kilometre açıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin derinliği 11,91 kilometre olarak ölçüldü.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, AA muhabirine, depremin ilçede hissedildiğini belirterek,"Mahalle muhtarlarımız ve diğer tüm ilgililerle tek tek görüşüldü. An itibarıyla bize bildirilen herhangi bir olumsuz durum yok." dedi.

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