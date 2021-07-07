Euro
10.26
Dolar
8.67
BIST 100
1,389.43
Altın
1,807.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’da Gürgentepe İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Kur'an Kursu’nun açılış töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Gökçeada'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi ediliyor

Elif Özlem Çelikler   | 07.07.2021
Gökçeada'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi ediliyor

Canakkale

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaralı bulunan caretta carettanın tedavisine başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı caretta caretta bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti.

Ekipler, başından yaralandığı belirlenen hayvanı alarak Şube Müdürlüğüne getirdi.

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinden yaban hayatı uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Uzlu ile iletişime geçerek durumu görüşen müdürlüğe bağlı veteriner hekim Meltem Dimişgi, hayvana pansuman yaptı.

Caretta caretta, tedavisinin tamamlanması için uygun koşullar sağlanarak Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 250 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Güney Kore'de Aralık 2020'den bu yana en fazla Kovid-19 vakası görüldü
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Gürsel: Delta varyantının VLP aşısına uyarlamasını yapacağız
IPA: Toplumun yüzde 85'nin aşılanmasıyla yüz yüze eğitimde risk belirgin şekilde azalacak
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Benzer haberler

Gökçeada'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi ediliyor

Gökçeada'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi ediliyor

Yeşil deniz kaplumbağası Patara Plajı'na 9 yıl sonra yuva yaptı

Gökçeada enerjisini temiz kaynaklardan sağlayacak