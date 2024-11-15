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Gökçeada ve Bozcaada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale'de yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan karşılıklı feribot seferleri iptal edildi.

Burak Akay  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Gökçeada ve Bozcaada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki güzergahta arabalı vapur seferleri yarın olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.

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