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Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine 27 Aralık Pazartesi günü yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Burak Akay   | 26.12.2021
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

Canakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında 27 Aralık Pazartesi günü yapılacak feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

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