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Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

Burak Akay   | 10.12.2021
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

Çanakkale

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

Seferler saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bugün de yapılamamıştı.

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