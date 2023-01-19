Dolar
18.80
Euro
20.27
Altın
1,919.95
ETH/USDT
1,539.00
BTC/USDT
20,884.00
BIST 100
5,422.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yarınki bazı seferler iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın yapılması planlanan seferlerden bazıları iptal edildi.

Burak Akay   | 19.01.2023
Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yarınki bazı seferler iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00, 11.00 ve 15.00'teki seferlerin iptal edildiği duyurulan açıklamada, planlamadaki diğer seferlerin ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Özkan: Hastanemize her ay 35-40 köpek ısırığı vakası geliyor
Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yarınki bazı seferler iptal edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: e-Devlet'te 6 bin 700'ün üzerinde hizmet var
Esenyurt'ta sattığı otomobili yedek anahtarıyla çalan şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yarınki bazı seferler iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yarınki bazı seferler iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi
Çanakkale'den Bulgaristan ve Türk cumhuriyetlerine fidan ihracatı devam ediyor

Çanakkale'den Bulgaristan ve Türk cumhuriyetlerine fidan ihracatı devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet