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Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına yarın için 21 ek sefer konuldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada ve Bozcaada güzergahları için ilave 21 feribot seferi düzenleyecek.

Burak Akay   | 30.10.2021
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına yarın için 21 ek sefer konuldu

Çanakkale

Firmadan yapılan açıklamada, her iki adaya yapılacak mevcut tarifenin yanı sıra ilave seferler konulduğu bildirildi.

Açıklamada, Kabatepe'den Gökçeada'ya 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde ek seferler yapılacağı belirtildi.

Diğer hatta ise Geyikli’den Bozcaada’ya 07.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00’de ek seferler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu.

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