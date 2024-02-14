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Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki bazı seferler, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Burak Akay  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 11.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 11.00 saatlerindeki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın için diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı bildirildi.

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