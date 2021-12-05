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Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarınki seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği bildirildi.

Burak Akay   | 05.12.2021
Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarınki seferler iptal edildi

Çanakkale

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, boğaz hattındaki seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

Geyikli ile Bozcaada arasında yarınki seferlerin de aynı nedenle yapılamayacağı daha önce duyurulmuştu.​​​​​​​

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