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Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Burak Akay   | 31.01.2022
Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Canakkale

Kabatepe ile Gökçeada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtınadan dolayı yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

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