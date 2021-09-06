Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
Gökçeada feribot seferleri bugün de aynı nedenle gerçekleştirilememişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.