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Göçmen kaçakçılığına yönelik 20 ilde "Kalkan-5" operasyonları düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen "Kalkan-5" operasyonlarında, 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1510 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Barış Kılıç  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Göçmen kaçakçılığına yönelik 20 ilde "Kalkan-5" operasyonları düzenlendi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insan kaçakçılığı yaparak, Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini belirtti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van'da jandarma, polis ve Sahil Güvenliğin 63 ayrı yere düzenlediği operasyonlarda 74 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ifade eden Yerlikaya, bunlardan 5'inin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğünü aktardı.

Yerlikaya, bugün İstanbul başta olmak üzere 81 ilde valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçları ve uzman personelle, polis, jandarma ve Sahil Güvenliğin denetimlerini aralıksız sürdüreceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Başta İstanbul'un farklı yerlerindeki 52 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 156 uzman personelimiz olmak üzere toplam ülkemiz genelinde 97 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 291 uzman personelimizle 24 saat boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek.

Operasyonları koordine eden valilerimizi, operasyonları düzenleyen jandarmamız, polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz ile Göç İdaresi Başkanlığımızdaki uzman personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

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