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"Glütensiz Kayseri Mutfağı Projesi" ile yaklaşık 100 ürün sunuluyor

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Glutensiz Kayseri Mutfağı Projesi" kapsamında Kocasinan Belediyesi tarafından işletilen "Kayseri Mutfağı" isimli kafe restoranda glütensiz ürünler, çölyak hastalarının damağını lezzetlendiriyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
"Glütensiz Kayseri Mutfağı Projesi" ile yaklaşık 100 ürün sunuluyor Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Kayseri

Yakut Mahallesi'nde hizmet veren Kayseri Mutfağı'nda hem çölyak hastaları hem de glütensiz beslenmek isteyenler için yağlamadan mantıya birçok yemek çeşidi satışa sunuluyor.

Lezzetli glütensiz tatlar kafe restorana gelenlerin masalarını süslerken paket servisi hizmetiyle de sofralarda yerini alıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine, yöresel ürünleri glütensiz ürettiklerini söyledi.

Sadece Kayseri'ye özgü değil birçok farklı lezzeti sunmaya çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kayseri'mizin yöresel ürünlerinin yanında glütensiz çiğ köfte bile üretiyoruz. Glüten hassasiyeti olan kardeşlerimizin gıdaya ulaşması noktasında, çeşitlilik noktasında herhalde Kayseri'de belediye eliyle yapılmış olan böyle bir tesisin ilk defa olması da son derece kıymetli. Baktığınız zaman mantının, yağlamanın, eriştenin, makarnanın, değişik hamur ürünlerinin glütensiz sunulduğu bir yer. Kayseri Mutfağı, 100'e yakın çeşitte glütensiz ürünü bulabileceğiniz bir nokta."

Çolakbayrakdar, Kayseri'de yaklaşık 5 bin çölyak hastası olduğunu da aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren ORAN'ın genel sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kayseri Mutfağı Projesi'nin desteklendiğini dile getirdi.

Projeye 2023 yılı fiyatlarıyla 3 milyon liradan fazla destek sağlandığını vurgulayan Kilci, "Projenin toplam bütçesi 5 milyon TL'ye yakın. Kalanı Kocasinan Belediyesi tarafından karşılandı. Bu proje tam sosyal içerikli bir proje. Kayseri'de glüten hassasiyeti olan yaklaşık 5 bin insan var. Dolayısıyla bu insanlara birebir hizmet edebilecek bir mekan, bu proje sayesinde Kocasinan Belediyesi tarafından kazandırılmış oldu." ifadelerini kullandı.

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"Glütensiz Kayseri Mutfağı Projesi" ile yaklaşık 100 ürün sunuluyor

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