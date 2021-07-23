Girit'in güneydoğusunda batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı
Milli Savuma Bakanlığından Girit'in güneydoğusunda batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, 45 göçmenden 37'sinin kurtarıldığı, 8 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.
Ankara
Milli Savuma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı.
- Kaş açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişi kurtarıldı, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Deniz Kuvvetlerine ait 2 fırkateyn ve bir deniz karakol uçağının katıldığı arama-kurtarma çalışmalarında 45 göçmenden 37'si kurtarıldı, 8 kişiye ise ulaşılamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.