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Girit'in güneydoğusunda batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı

Milli Savuma Bakanlığından Girit'in güneydoğusunda batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, 45 göçmenden 37'sinin kurtarıldığı, 8 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

Mehmet Tosun   | 23.07.2021
Girit'in güneydoğusunda batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı

Ankara

Milli Savuma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Deniz Kuvvetlerine ait 2 fırkateyn ve bir deniz karakol uçağının katıldığı arama-kurtarma çalışmalarında 45 göçmenden 37'si kurtarıldı, 8 kişiye ise ulaşılamadı.

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