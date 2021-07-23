Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde cuma namazı kılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde cuma namazı kılacak.
logo
Gündem

Girit Adası'nın güneydoğusunda Suriyeli mültecileri taşıyan tekne battı

Türk arama kurtarma sahasındaki teknede 45 Suriyeli mülteci bulunuyordu.

Arife Yıldız Ünal   | 23.07.2021
Girit Adası'nın güneydoğusunda Suriyeli mültecileri taşıyan tekne battı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Girit Adası'nın güneydoğusunda Türk arama kurtarma sahasında 45 Suriyeli mülteciyi taşıyan teknenin battığını bildirdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, dün saat 21.10'da Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen ihbarda, söz konusu saha içinde bir teknenin battığı belirtildi.

Olay yerindeki Türk sahipli ticaret gemisinin yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, yaklaşık 45 Suriyeli mültecinin bulunduğu 12-15 metre boylarında teknenin İtalya'ya gitmek için seyir yaptığı sırada yakıtının bittiği ve ağır hava şartları nedeniyle battığı bilgisine ulaşıldı.

31 göçmen bölgedeki Türk sahipli gemi tarafından, 5 kişi de Yunanistan'a ait helikopterce kurtarılırken, diğer kazazedeleri arama kurtarma faaliyetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 fırkateyn, 1 deniz karakol uçağı ve 4 ticaret gemisiyle devam ediyor.

Yaşanan olay için Gelibolu ve Gökova fırkateynleri yönlendirilirken, Gelibolu fırkateyni öncülüğünde, olay koordinatı merkez olmak üzere 20 NM yarı çapı alanda arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı
Sağlık Bakanı Koca: Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Girit Adası'nın güneydoğusunda Suriyeli mültecileri taşıyan tekne battı

Girit Adası'nın güneydoğusunda Suriyeli mültecileri taşıyan tekne battı