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Giresun'un doğusu ile Trabzon çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Giresun'un doğusu ile Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Giresun'un doğusu ile Trabzon çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz kıyılarında devam eden sağanağın, bu akşam saatlerine kadar Giresun'un doğusu ile Trabzon çevrelerinin kıyı kesimlerinde sürmesi bekleniyor. Bu bölgedeki kuvvetli yağmur ve sağanağın, yüksek kesimlerde yerini yoğun kara bırakacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Giresun'un doğusu ile Trabzon çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
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