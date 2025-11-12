Dolar
Gündem

Giresun'da teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı

Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı.

Kamil Yılmaz, Gültekin Yetgin  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Giresun'da teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı Fotoğraf: Kamil Yılmaz/AA

Giresun

Boztepe Balıkçı Barınağı açıklarında avlanmalarının ardından dönüşe geçen üç balıkçının bulunduğu "ikizlerim" adlı tekneden yardım çağrısında bulunuldu.

Teknenin bir süre sonra alabora olması sonucu Haydar Y. (69), Mustafa C. (63) ve Hasan Dede (70) denize düştü.

Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince iki balıkçı sudan çıkarıldı.

Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda bulunan Dede'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kıyıya getirilerek ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaşamını yitiren Dede'nin cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.



