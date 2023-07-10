Giresun'da şiddetli yağış etkili oluyor
Giresun'un Piraziz ilçesinde şiddetli yağış dere taşkınına yol açtı.
Giresun
İlçede etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi'nin debisi yükseldi.
Derenin taşması üzerine Eren Mahallesi'ni su bastı.
Mahalledeki vatandaşlar, ev ve iş yerlerini boşaltmaya başladı.
Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı mahalleye, AFAD, DSİ ve Piraziz Belediyesi ekipleri de sevk edildi.
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