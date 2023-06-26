Dolar
25.85
Euro
28.22
Altın
1,925.92
ETH/USDT
1,891.20
BTC/USDT
30,402.00
BIST 100
5,732.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Giresun'da sel ve heyelanın yol açtığı olumsuzluklar gideriliyor

Giresun'da 23 Haziran Cuma günü yaşanan sel ve heyelanların yol açtığı tahribatların giderilmeye devam ettiği bildirildi.

Gültekin Yetgin  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Giresun'da sel ve heyelanın yol açtığı olumsuzluklar gideriliyor

Giresun

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sel ve heyelanların meydana geldiği andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 80 sel ve su baskını, 26 mahsur kalma, 64 heyelan ve toprak kayması olmak üzere toplam 170 ihbar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 26 mahsur kalma olayına müdahale edildiği kaydedilerek, Duroğlu beldesi Çağlayan Mahallesi'nde kaybolan Rıdvan Coşar'ı arama çalışmalarının sürdüğü, kayıp kişiye ait olduğu teyit edilen bir mont bulunduğu ifade edildi.

Çalışmaların 4'üncü gününde Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde 45'i su üstü ve su altı ekibi olmak üzere 85 arama ve kurtarma personelinin görev yaptığı bildirilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının 18 araç, 1 kontrol bot, 4 rafting bot, 1 zodyak bot, 1 sonar ve 1 dron ile devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, yağışlar sonucunda iyileştirme ve rüsubat çalışmalarının belediyeler ve AFAD gönüllülerince Duroğlu beldesinde sürdürüldüğü, Keşap ilçesinde tamamlandığı, ulaşım ve altyapı çalışmalarının ise DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtilerek, merkez, Dereli, Doğankent, Görele, Güce, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri ile Duroğlu beldesinde kapanan 30 köy ve 8 grup yolunun ulaşıma açıldığı, 36 mahalle yolundan ise 32'sinin tamamen, 4'ünün kısmen açıldığı kaydedildi.

Duroğlu beldesinin 4 mahallesinde su arızasının giderildiği, sadece Çağlayan Mahallesi'ne su verilemediği, ana isale hattı onarımının devam ettiği bildirildi.

Yağışlar sonucu içme suyu kesilen 36 köyün tamamına 3'üncü günde geçici olarak içme suyu verildiği, kalıcı olarak verilecek su çalışması için maliyet çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, sel sebebiyle hastanelere götürülen 10 kişiden 9'unun taburcu edildiği, bir kişinin ise hamile olması dolayısıyla gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmaları için Giresun ve Rize AFAD teknik personelinin çalışmalarının devam ettiği, afetin başladığı ilk günden itibaren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toplam 48 lokasyonun incelendiği, bu yapılardan 8'inin ağır, 1'nin orta, 37'sinin az hasarlı, 2'sinin ise hasarsız olduğu, çalışmaların 4'üncü gününde gelen ihbarların değerlendirildiği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bölgede psikososyal destek çalışmalarına da değinilen açıklamada, Güneysu alabalık çiftliğinde oksijen yetersizliğinden çok sayıda balık ölümü gerçekleştiği, suyun bulanıklık durumuna göre hasar tespiti için ekip görevlendirmesi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, 3-4 Temmuz itibarıyla hasar tespit çalışmalarının sonuçlandırılması ve 5 Temmuz'a kadar raporlanmasının planlandığı bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Ersoy: Turizmde 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefimiz var
Sarp Sınır Kapısı'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
İl il bayram namazı saatleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Bakan Yerlikaya: Terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımız durmadan devam edecek

Benzer haberler

Giresun'da sel ve heyelanın yol açtığı olumsuzluklar gideriliyor

Giresun'da sel ve heyelanın yol açtığı olumsuzluklar gideriliyor

Endemik bitki ve hayvan popülasyonu zengini Eber Gölü'ne yağışlar yaradı

Iğdır'da su kanalına düşen büyükbaş hayvan kepçeyle kurtarıldı

Kars'ta sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, araziler zarar gördü

Kars'ta sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, araziler zarar gördü
Bozkurt'ta heyelan nedeniyle yaklaşık 300 metre kayan yol onarılarak ulaşıma açıldı

Bozkurt'ta heyelan nedeniyle yaklaşık 300 metre kayan yol onarılarak ulaşıma açıldı
Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet